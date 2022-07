16 SHARES Condividi Tweet

La consigliera provinciale, Laura Cervinaro, è tra i nove delegati della Campania all’Assemblea Nazionale Upi (Unione Province Italiane). A Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, si è tenuta l’Assemblea Upi Campania in vista di quella nazionale in programma a Ravenna. All’appuntamento hanno partecipato il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e il consigliere provinciale e vicepresidente di Upi Campania, Girolamo Giaquinto.

“L’appuntamento di Ravenna della prossima settimana – dichiara il presidente Buonopane – potrebbe rappresentare il punto di svolta per le Province. Siamo in attesa, infatti, della riforma del Testo Unico degli Enti Locali. Alle Province dovrebbero essere riattribuite altre e importanti funzioni, scippate con la legge 56 del 2014. Novità che dovrebbero essere annunciate dai rappresentanti del Governo, che parteciperanno all’Assemblea Nazionale, proprio a Ravenna. Si costruirà così un nuovo Ente di area vasta più forte e strutturato, a servizio dei Comuni e delle comunità”.

“Noi – conclude il presidente Buonopane -, insieme agli altri colleghi della Campania, faremo sentire la nostra voce, affinché la riforma venga completata entro la fine dell’anno. E’ questa l’occasione per rivolgere le mie congratulazioni ai consiglieri Laura Cervinaro e Girolamo Giaquinto per il loro ruolo in seno all’Upi”.

