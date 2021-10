Associazione Sante Spine, Ariano entra nella rete dei Comuni medievali

20 SHARES Condividi Tweet

Un nuovo appuntamento per la promozione della città di Ariano Irpino, con la sua cultura e con la sua storia, attende l’associazione Sante Spine, in trasferta a Pistoia per partecipare al Festival dei Luoghi Medievali. Sabato 2 e domenica 3 ottobre, una delegazione dell’associazione parteciperà all’evento di Pistoia per una sfilata con i costumi storici tipici della rievocazione del dono delle Sacre Spine e per la nascita di un importante progetto. Da anni, il gruppo capitanato dal presidente Giancarlo Sicuranza, infatti, è impegnato nella creazione di una rete di collaborazioni e scambi culturali con altre associazioni, promotrici di eventi storici e culturali. L’obiettivo perseguito è sempre quello di far conoscere la rievocazione storica del dono delle Sacre Spine in tutta Italia, generando un flusso turistico verso la città del Tricolle, proprio grazie all’evento che si svolge ad agosto ad Ariano Irpino. I frutti di questo lungimirante lavoro arrivano nel venticinquesimo anno di attività dell’associazione arianese e si concretizzeranno nella stipula di un protocollo di intesa che farà confluire Ariano Irpino nella rete dei comuni medievali. Insieme alla delegazione guidata da Giancarlo Sicuranza, in rappresentanza del comune di Ariano, sarà presente l’assessore al turismo Veronica Tarantino.

«Sabato 2 ottobre, nella Sala Maggiore del palazzo comunale di Pistoia ci sarà la firma di un protocollo d’intesa fra sedici Comuni italiani rappresentativi di sette Regioni , Ariano Irpino è fra questi (Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pescia, Prato, Calenzano, Fucecchio, Monteriggioni, Volterra, Anagni, Viterbo, Narni, Fermo, Gradara, Incisa Scapaccino, Cairo Montenotte, Ariano Irpino). L’obiettivo è quello di condividere strategie di sviluppo comuni e un calendario di eventi inerente festeggiamenti e rievocazioni storiche medievali. Una rete di amministrazioni destinata a crescere nel tempo, quindi, per offrire ai turisti sempre maggiori opportunità di scelta per assistere a eventi e manifestazioni. Inoltre, si punta a realizzare un festival unico dei luoghi medievali», spiega il presidente dell’associazione Sante Spine, Giancarlo Sicuranza.

Condividi su: