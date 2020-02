14 SHARES Condividi Tweet

Al via le prove preselettive per le nuove assunzioni presso l’azienda di trasporto pubblico della provincia di Avellino. Prosegue, dunque, l’iter per l’espletamento del concorso che era stato presentato dal governatore Vincenzo De Luca che, alla presenza dell’Amministratore Unico dell’AIR, ing. Alberto De Sio, aveva confermato l’impegno della Regione Campania per la mobilità in Irpinia.

I posti a bando sono 76, di questi 70 per operatori di esercizio e 6 specialisti tecnici/amministrativi. In totale sono 2.008 le candidature pervenute, di cui 1.772 per il profilo A, corrispondente ad operatore di esercizio e 236 per i profili da B ad F per specialisti tecnici/amministrativi. Tenuto conto del numero di candidature pervenute, si procederà, come previsto dal bando, alle prove preselettive, che si svolgeranno nel mese di febbraio a Caserta, presso il Belvedere di San Leucio alla via Vaccheria, 13 e che consisteranno in un test scritto composto da quesiti a risposta multipla, da svolgersi in un tempo predeterminato, sulle materie indicate nell’avviso pubblico pubblicato sul sito di Air Mobilità.

Le prove si svolgeranno, per il profilo A (operatori di esercizio), nelle date del 24 e del 25 febbraio 2020 con una doppia seduta, alle 10 e alle 14, in base al calendario degli ammessi alle prove. Mentre per i profili B, C, D, E ed F (specialisti tecnici/amministrativi), le prove preselettive si svolgeranno nella giornata del 21 febbraio 2020, sempre tenuto conto del calendario degli ammessi.

Il punteggio acquisito alla prova preselettiva varrà solo come accesso alla successiva prova selettiva e non sarà utile né andrà a sommarsi con i punteggi delle prove per la formazione della graduatoria finale. Alla prova selettiva accederanno i primi 280 candidati della graduatoria relativa al profilo di operatore di esercizio e i primi 30 per specialisti tecnici/amministrativi così suddivisi: i primi 5 per chi concorre per i profili da B ad E e i primi 10 per il profilo F.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, ammessi a sostenere la successiva prova selettiva scritta, gli orari e il luogo di svolgimento della stessa, verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet www.airmobilitasrl.it, nella sezione Società trasparente/Selezione del personale/Reclutamento del personale/Avvisi di selezione.

