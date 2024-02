20 SHARES Condividi Tweet

“L’autonomia differenziata è un disegno di legge fortemente penalizzante per il Mezzogiorno d’Italia che investe principalmente i giovani e le future generazioni. Per questo, domani a Roma, parteciperò alla manifestazione indetta dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca”. È quanto afferma il Presidente del Forum Regionale dei Giovani, Avv. Giuseppe Caruso.

“La mia generazione è la prima che, dal dopoguerra ad oggi, è diventata più povera della precedente – sottolinea Caruso, ciò particolarmente nelle aree del Sud Italia, soprattutto quelle interne, dove convivono allarmanti dati di disoccupazione giovanile e di spopolamento del territorio. L’autonomia differenziata, così come è strutturata, rappresenta il colpo finale per il nostro territorio. Scenderò in piazza per sostenere le ragioni, i sogni e le aspettative di tanti giovani.”

