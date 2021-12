Avellino, Comicon Extra torna al Museo Irpino

14 SHARES Condividi Tweet

Dall’11 dicembre 2021 al 26 febbraio 2022, Comicon Extra torna ad Avellino, nella splendida sede del Museo Irpino, con la mostra Megaevviva Shonen Show – realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, il supporto della Provincia di Avellino e dell’editore Shockdom – ispirata alle attività culturali di Sio, all’anagrafe Simone Albrigi. Musicista, creatore di videogame, serie animate per Cartoon Network, speaker del podcast Power Pizza che totalizza oltre 20.000 ascolti per ogni puntata, sceneggiatore di “Topolino”, Sio è il fumettista italiano più seguito sui social con oltre 2 milioni di iscritti al suo canale YouTube. Attraverso un tratto inconfondibile e una raffinata ironia capace di conquistare piccoli e grandi lettori, Sio ha dato vita a una nuova scuola di umorismo a fumetti che ha trovato casa in tre riviste di successo: Scottecs Megazine, Shonen ciao, Evviva!, dove si alternano i talenti artistici di Chiara Zuliani, Dado, Daw, Eleonora Bruni, Ilaria Castellani, The Sparker e Dr. Pira. Ed è proprio attorno a questa nuova leva di artisti del fumetto e dell’umorismo che si sviluppa il percorso mostra, dove saranno esposte le storie a fumetti pubblicate sui tre magazine e i loro “dietro le quinte”, contributi video esclusivi, giochi, il celebre oroscopo di Sio e persino un angolo della posta per comunicare con lui.

Classe 1988, nato a Verona e laureato in Lingue orientali, Sio ha vissuto per due anni a Sapporo, in Giappone. Dal 2006 collabora con la casa editrice Shockdom, con cui ha pubblicato varie raccolte delle sue strisce a fumetti e le riviste Scottecs Magazine, Shonen Ciao ed Evviva!. Ha realizzato serie animate e videogiochi, ha doppiato la miniserie tv “Ovxer the Garden Wall” e realizzato diversi videoclip, tra cui “Luigi il pugilista” di Elio e le Storie Tese. Tra le collaborazioni più importanti c’è quella con “Topolino” e Feltrinelli Comics. Insieme a Lorro e Nik ha fondato il podcast Power Pizza, che ogni settimana registra oltre ventimila ascolti.

COMICON Extra è un progetto di promozione della cultura del fumetto su tutto il territorio campano, ideato nel 2020 come alternativa al Festival Internazionale COMICON durante l’emergenza Covid-19 e realizzato grazie al contributo della Regione Campania.

La mostra è visitabile dal martedì al sabato

9 -13 (ultimo ingresso h. 12.30)

16 – 19 (ultimo ingresso h. 18.30)

Green pass obbligatorio

La prenotazione, obbligatoria per i gruppi, deve essere effettuata tramite sito web

