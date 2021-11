Avellino, formazione Acli contro la violenza sulle donne

16 SHARES Condividi Tweet

Sabato 20 novembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00, presso la sede delle ACLI in via de Renzi 28 ad Avellino, si terrà una giornata formativa nell’ambito del progetto TE.M.I – sporTEllo uoMini maltrattantI – contrasto alla violenza e buone prassi. La giornata è rivolta a tutti gli operatori che lavorano nell’ambito del contrasto alla violenza: psicologi, sociologi, antropologi, assistenti sociali, avvocati, forze dell’ordine, educatori.

Il corso sarà tenuto dal dottor Fabio Martino e dalla dottoressa Pamela Ursoleo, responsabili dello Sportello per uomini maltrattanti dell’associazione A Voce Alta Salerno, in essere presso la ASL di Pontecagnano. Particolare riferimento sarà dato all’approccio alla violenza di genere, definito dalla linee guida di Stoccolma per il lavoro di supporto e psicoeducazione rivolto agli autori di violenza.

Essendo un workshop teorico-pratico, il numero massimo di partecipanti è stato fissato a 20. Per iscriversi è necessario inviare il proprio curriculum vitae con tutti i dati di contatto all’indirizzo progettotemiav@gmail.com entro il 15 Novembre.

Verrà fatta una selezione dei CV al fine di dare la possibilità ad ogni professionalità di partecipare in modo omogeneo. Raggiunto il numero di 20 iscrizioni il workshop verrà considerato completo. Il corso è gratuito in quanto finanziato dalla Regione Campania, al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

