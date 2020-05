18 SHARES Condividi Tweet

“De Luca pezzo di m...”, “Noi non siamo salernitani”. Sono alcuni dei cori dei giovani del sabato sera di Avellino. Ma non sarà certo queste frasi a far parlare del capoluogo irpino e del primo cittadino Gianluca Festa. Quest’ultimo si trova in via De Conciliis in mezzo a centinaia di ragazzi. Movida a tutto spiano e polemiche in arrivo. Festa era andato per controllare la movida e inveve è finito per essere risucchiato dalla folla.

I video stanno girando in tutta Italia, la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli: “Il sindaco scatta selfie tra ragazzi che urlano senza mascherina e che cantano Noi non siamo salernitani. Era lì, da sue dichiarazioni, per verificare che i ragazzi si comportassero bene. Attendiamo i (sacrosanti) lanciafiamme di De Luca”.

