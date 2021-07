Avellino, sparò durante i festeggiamenti dell’Europeo: arrestato 55enne

16 SHARES Condividi Tweet

Nel weekend ufficiali e agenti del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Avellino hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo irpino, nei confronti di un 55enne avellinese, dipendente della società “Irpiniambiente”.

I fatti, oggetto del provvedimento restrittivo, risalgono alla notte tra il 6 il 7 luglio scorso, quando nelle ore immediatamente successive alla vittoria della Nazionale di calcio nella partita valida per la semifinale del campionato europeo, in pieno centro di Avellino, e segnatamente in viale Italia nei pressi dell’Istituto Scolastico Solimena, si verificava una sparatoria con plurimi colpi esplosi tra la folla ancora in festa.

La nota della Procura riferisce: “L’uomo è ritenuto gravemente indiziato della commissione di gravi reati, quali il tentato omicidio plurimo e la detenzione e porto illegale di arma da sparo, con a corredo munizionamento cal. 7,65 dall’aumentata micidialità, non vendibile secondo gli ordinari canali commerciali. Reati ulteriormente aggravati, perché realizzati avvalendosi del concorso del figlio 17enne, anch’egli partecipante all’agguato a mano armata.

I Carabinieri e il personale del 118, immediatamente accorsi sul luogo, davano i primi soccorsi alle tre persone risultate attinte dai colpi di pistola, tutte di questo centro e tra loro legate da vincolo di parentela e frequentazione, constatando quanto accaduto pochi minuti prima e riscontrando la presenza sull’asfalto di bossoli e di tracce di sangue. A seguito delle tempestive attività di indagine svolte dalla polizia giudiziaria, coordinate da questo Ufficio, si addiveniva, sulla scorta anche di filmati, alla identificazione dei responsabili. Ancora oscuro il reale movente scatenante l’efferato fatto di sangue che ha destato non poco sgomento tra la locale popolazione”.

