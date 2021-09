20 SHARES Condividi Tweet

Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale a Bagnoli Irpino. Al primo posto fra i cinque punti programmatici individuati dalla lista Bagnoli Fenix, la civica a sostegno di Dario Di Mauro, il rilancio turistico dell’altopiano e di tutto il comprensorio Bagnoli-Laceno. Promozione e valorizzazione delle risorse territoriali locali, riqualificazione urbanistica e ambientale dell’altopiano Laceno, tutela e valorizzazione della montagna mettendo in connessione tra loro aspetti economici-produttivi-ecologici, sinergia con la pro-loco e le associazioni presenti sul territorio, per implementare e migliorare la “Mostra Mercato del tartufo Nero di Bagnoli”, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali. Queste le cinque priorità individuate per rimettere in moto il settore turistico.

“Il turismo è una materia molto complessa – afferma il candidato sindaco Dario Di Mauro – necessita di programmazione, investimenti, promozione del territorio e delle sue peculiarità. Non puòessere una scommessa, ascoltiamo da anni promesse di programmi faraonici che poi restano solo sulla carta, dobbiamo creare un offerta turistica ampia e diversificata che sia al passo con i tempi. L’intento e quello di rimettere in moto, attraverso sinergie e collaborazioni con le istituzioni locali (ad es. ComunitàMontana, Parco dei Monti Picentini, Provincia, Regione, etc.) ed i comuni limitrofi, non solo il comprensorio Bagnoli-Laceno ma tutta l’Alta Irpinia”.

“Sappiamo – prosegue Di Mauro – che questo è un progetto/programma molto ambizioso, ma dobbiamo provarci. La nostra strategia èfinalizzata a rimettere in moto il settore turistico nel suo complesso e non relegarlo strettamente alla stazione turistica invernale. Il Laceno ha tante specificità, che vanno valorizzate, dal recupero del lago in un’ottica naturalistica, alle grotte del Caliendo, passando per il turismo enogastronomico a quello sportivo fino ad arrivare a quello naturalistico-escursionistico”.

“Il nostro progetto – continua Dario Di Mauro – è quello di fare rete, far sì che l’offerta turistica sia ampia, diversificata e moderna. Turismo e digitale devo andare di pari passo verso nuove frontiere. Per quello che concerne l’amministrazione, se i bagnolesi ci daranno fiducia, lavoreremo per creare le condizioni necessarie per rilanciare il turismo senza lasciare nulla al caso e cercando di coinvolgere tutte le categorie interessate e i comuni vicini. Vogliamo e dobbiamo sfruttare tutti i fondi europei che le istituzioni metteranno a disposizione con il PNRR. Il rilancio del Laceno non deve essere una questione prettamente bagnolese ma generale. La nostra idea è quella di dare la delega al turismo a tutti i consiglieri comunali, perché per noi il turismo è prioritario. Il covid-19 ha cambiato il modo di fare turismo e noi non possiamo più permetterci di trovarci impreparati di fronte a questa nuova sfida”.

