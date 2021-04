Bagnoli Irpino: Di Capua cambia, fuori il suo vice

18 SHARES Condividi Tweet

La sindaca Teresa Di Capua ha tolto le deleghe di vicesindaco e di assessore al turismo a Rino Ferrante. Al suo posto Nello Patrone come titolare di turismo e sport e Michela Di Capua nuovo vicesindaco. Motivazioni politiche e amministrative. «Ferrante ha assunto frequentemente posizioni in contrasto con gli indirizzi del gruppo di maggioranza… Si è assentato in diversi momenti senza giustificazione alcuna, particolarmente nel periodo di grave emergenza sanitaria ancora in corso… Gli interventi come assessore non hanno prodotto risultati significativi».

La decisione di Teresa Di Capua arriva dopo la nascita di un nuovo gruppo consiliare. Questo si chiama «Scegliamo Bagnoli» ed è stato considerato il gruppo dei «demitiani». Formato da Ferrante e da due consigliere rimaste in Giunta, Michela Di Capua e Maria Varricchio. Un’amministrazione che si è mossa spesso in un clima acceso all’interno della maggioranza.

La nuova Giunta: sindaco Teresa Di Capua; vicesindaco Michela Di Capua, con delega di funzioni in materia di Politiche Sociali, Trasparenza e Rapporti con la Cittadinanza, Monitoraggio Finanziamenti Pubblici, Zootecnia. Quintino Di Giovanni, assessore con delega di funzioni in materia di Bilancio, Ambiente, Boschi – Neve, Gestione Territorio, Patrimonio, Protezione Civile. Maria Varricchio, assessore con delega di funzioni in materia di Cultura, Istruzione, Pari Opportunità, Valorizzazione Prodotti Tipici Locali, Politiche agricole. Nello Patrone, assessore con delega di funzioni in materia di Turismo, Politiche Giovanili, Sport, Spettacoli ed Eventi, Rapporti con Istituzioni e Associazioni.

