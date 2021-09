Bagnoli Irpino: Di Capua non c’è, torna in corsa Nigro

20 SHARES Condividi Tweet

Tra l’elenco delle sorprese di questa pre campagna elettorale 2021 si inserisce anche il caso Bagnoli Irpino. La sindaca uscente Teresa Di Capua non sarà in campo con una sua lista. Lo stesso vale per il circolo del Partito democratico. Saranno in tre a contendersi la poltrona di primo cittadino: Maria Vivolo, Dario Di Mauro e Filippo Nigro.

Si tratta di tre liste civiche, Nigro ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 2013 al 2018. Ufficialmente sono fuori dalle liste, insieme ai dem, anche i demitiani, almeno quelli che hanno sfiduciato la Di Capua pochi mesi fa. Con Marilena Vivolo, legata al forzista Stefano Caldoro, si è candidata anche Giuseppina Di Crescenzo che dovrebbe annunciare a breve l’uscita dal Pd e l’adesione a Italia Viva. Di Mauro invece è figlio dell’ex sindaco Antonio: ha 39 anni, commercialista.

Lista IMPEGNO COMUNE con Marilena Vivolo sindaco:

Domenico Buccino

Aniello Cione

Luca De Marco

Giuseppina Di Crescenzo

Ciro Di Martino

Alfonso Frasca

Alessandro Frasca

Andrea Gatta

Loretta Meloro

Angelo Nigro

Giuseppe Vivolo

Incoronata Vivolo

Lista UNA NUOVA ALBA con Filippo Nigro sindaco

Domenico (detto Menco) Buccino

Alessio Cione

Andrea Cione

Rolisa Corso

Mario Di Mauro

Carmela Gambale

Grazia Maria Lepore

Michelino Nicastro

Giuseppe Preziuso

Agnello Roberto Tammaro

Giulio (Di Bruno) Tammaro

Concetta (detta Tittina) Vivolo

Lista BAGNOLI FENIX con Dario Di Mauro sindaco

Tommaso Boccia

Maria Rachele Branca

Angelica Ciletti

Antonio Dell’Angelo

Antonio (Zi F’rele) Di Capua

Dino Carlo Imperiale

Aniello Labbiento

Salvatore Lenzi

Giovanni Meloro

Michelangelo Patrone

Giuseppe (Padredenari) Preziuso

Giulio Tammaro

