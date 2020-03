Bagnoli Irpino, la sindaca: ‘Situazione sotto controllo in paese’

“Ad oggi sono complessivamente 20 i provvedimenti di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario, con sorveglianza attiva, adottati e notificati ai soggetti interessati. Di questi, 12 riguardano persone rientrate a Bagnoli da fuori Regione. Al fine di evitare inutili allarmismi e di stoppare sul nascere ogni insensata e deplorevole caccia alle streghe, in merito alla notizia di un caso positivo al Covid-19 precisiamo, ancora una volta, che trattasi di una persona originaria e formalmente residente a Bagnoli, ma di fatto abita stabilmente a Napoli“. Lo scrive la sindaca di Bagnoli Irpino, Teresa Di Capua, dopo il tampone positivo al Cotugno di Napoli riguardante un residente a Bagnoli.

L’uomo non ha frequentato il paese nelle ultime settimane, come accertato dalle indagini Asl. “Ma come da indicazioni ricevute dall’azienda, in via meramente precauzionale, stamattina abbiamo, comunque, attivato le procedure previste dal Protocollo del Ministero della Sanità e, quindi, abbiamo provveduto a notificare 8 ordinanze di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario per i soggetti e i contatti interessati“.

Di Capua rassicura. “Allo stato, anche per diffondere nella comunità un clima di maggiore serenità e smorzarne le possibili tensioni, comunichiamo che tutte le persone in permanenza domiciliare stanno bene e non presentano sintomi particolari.

La situazione nel nostro territorio resta, quindi, assolumente sotto controllo. Ancora una volta, esortiamo i cittadini a collaborare tassativamente e a seguire le regole se vogliamo tenere davvero lontano il Coronavirus dalla nostra comunità. Per cui, non è superfluo ripetere, ancora una volta, che non si deve uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità e motivi di salute“.