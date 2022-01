Berlusconi al Quirinale, per l’irpino Sacco si può fare

18 SHARES Condividi Tweet

“Il 15 gennaio chiameremo a raccolta a Roma, Piazza del Popolo, l’Italia libera e democratica che sostiene Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. Anche al Quirinale può concretizzarsi l’alternanza delle culture politiche, è questo il momento di un cattolico, democratico e liberale espressione dell’imprenditoria sana del Paese”. Così in una nota, Fausto Sacco, imprenditore e storico esponente di Forza Italia, ideatore dei circoli per ‘Berlusconi Presidente della Repubblica’.

“Non possiamo immaginare che in Italia, Silvio Berlusconi, – spiega Sacco – che ha guidato il Governo sempre per volere degli elettori e mai per giochi di Palazzo, non possa legittimamente ambire a guidare la Repubblica. A Palazzo Chigi siede un premier autorevole come Mario Draghi, a questo l’Italia potrebbe aggiungere autorevolezza in campo internazionale con Berlusconi al Quirinale. Per queste ragioni saremo a Piazza del Popolo, anche per testimoniare affetto nei confronti del presidente Berlusconi che resta l’ultimo premier eletto dagli italiani”, conclude Sacco.

