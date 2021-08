16 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Bisaccia hanno denunciato due persone della provincia di Napoli ritenute responsabili di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia da parte della malcapitata che, intenzionata all’acquisto di un cucciolo di “barboncino toy”, risponde ad un annuncio pubblicato su un noto sito on-line per la vendita un cagnolino della nota razza canina. Ricontattata dal sedicente allevatore, le viene assicurato che si tratta di un esemplare di alta genealogia, ma avrebbe dovuto pagare subito 750 euro.

Convinta di fare un buon affare e dopo aver visto le foto pubblicate nell’annuncio, la donna effettua il pagamento mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore omette la consegna del cucciolo e si rende irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti malfattori a carico dei quali è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Compagnia di Montella invece hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di munizionamento. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio, quando hanno intimato l’alt al furgone condotto dal 50enne. Lo strano comportamento di quest’ultimo ha spinto i militari alla perquisizione veicolare, trovando una quindicina di cartucce calibro 12, di vario tipo, illegalmente detenute. Per l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

