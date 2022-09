Bisaccia, carabinieri salvano tre cuccioli di cane

14 SHARES Condividi Tweet

I militari della Stazione Forestale di Lacedonia, durante un normale controllo del territorio, hanno soccorso tre cuccioli di razza meticcia di circa due mesi, abbandonati in località “Setoleto”, del comune di Bisaccia. I tre cuccioli dopo aver ribaltato il cartone dove erano stati lasciati, attraversavano ripetutamente la strada provinciale che conduce al centro del paese, con pericolo per se stessi e per le auto in transito.

Messi in sicurezza i tre piccoli e gli utenti della strada, veniva contattato il medico competente dell’ASL del capoluogo Irpino, che nel rispetto delle normative vigenti, disponeva la consegna in custodia al Comune di Bisaccia. I tre cagnolini godono di ottima salute e non presentano stato di malnutrizione.

