Bisaccia e Bagnoli: una denuncia e un foglio di via

20 SHARES Condividi Tweet

Riceviamo e pubblichiamo:

I Carabinieri della Stazione di Bisaccia, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne ritenuto responsabile del reato di “Ricettazione”. In particolare, durante un servizio di perlustrazione svolto a Bisaccia in orario mattutino, l’attenzione della pattuglia veniva attratta da un’autovettura che alla vista dei Carabinieri rallentava improvvisamente la marcia. Intimato l’“Alt”, dalle immediate verifiche risultava che quell’utilitaria era stata da poco rubata in un comune dell’Alta Irpinia. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 50enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Il veicolo è stato restituito all’avente diritto.

I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino, invece, durante l’espletamento di tale attività, hanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio quattro napoletani (di età compresa tra i 30 ed i 65 anni) tutti con a carico precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio. Gli stessi, sorpresi a girovagare per Bagnoli Irpino, opportunamente interpellati, non erano in grado di fornire ai Carabinieri un valido motivo circa la loro presenza in quel Comune. Analoga misura di prevenzione è stata proposta nei confronti di una coppia della provincia di Napoli (lui 30enne lei 40enne) nonché di un 30enne della provincia di Salerno, gravati da vicende giudiziarie per furto e/o reati in materia di stupefacenti, sorpresi in atteggiamento sospetto rispettivamente a Nusco e Caposele, dai Carabinieri delle locali Stazioni.

Comments

comments

Condividi su: