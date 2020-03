Bisaccia, mascherine per tutti e occhi puntati sull’ex ospedale

18 SHARES Condividi Tweet

Occhi puntati sull’ex ospedale di Bisaccia per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Dopo l’attivazione di cinque posti letti nella struttura polifunzionale per la salute, il sindaco Marcello Arminio rilancia. In un video su Facebook l’amministratore riferisce: “L’ospedale? Negli ultimi due mesi abbiamo fatto sforzi enormi per chiederne la riconversione. Nei prossimi giorni faremo un punto con la direzione generale dell’Asl e i sindaci degli altri Comuni con strutture ospedaliere”.

Intanto Arminio bacchetta i suoi concittadini e chiede a tutti ulteriori sforzi per fare scudo attorno alla sua cittadina. “Siamo preoccupati. Non abbiamo casi positivi. Ma dalle 23 di venerdì faremo un’altra sanificazione dei punti di interesse: farmacie, esercizi commerciali, poste, banca. Vogliamo limitare la circolazione soprattutto di chi non è di Bisaccia. Un circolo curioso di presenze che non ci piace e che potrebbe mettere a repentaglio la salute dei cittadini”.

Parla chiaro la fascia tricolore altirpina: “I nostri paesi non hanno possibilità di assistenza che si ha al nord. Al Sud abbiamo un quarto dei posti di terapia intensiva”. E annuncia l’iniziativa che il Comune con Protezione civile e Misericordia porterà avanti per tutta la giornata. “Consegneremo gratuitamente casa per casa le mascherine. A tutti i cittadini, tranne i bambini da 0-12 e gli anziani over 80. Categorie per le quali ribadisco il divieto di uscire di casa”.

