Bisaccia, torna Oscata inVita

8 SHARES Condividi Tweet

Oscata inVita, l’associazione attiva nel piccolo borgo rurale del Comune di Bisaccia, continua l’impegno promozionale verso il proprio territorio, organizzando nelle giornate di agosto diversi eventi tematici, ai quali poter abbinare piacevoli momenti di svago proprio a Bisaccia. Gli eventi saranno tutti nella piazzetta di Oscata: il laboratorio di argilla per grandi e piccoli con la manifestazione TERR’ART (5 agosto, ore 16:00), dimostrazione artistica di cesteria denominata INTRECCI (8 agosto, ore 17:00), incontro letterario con Franco Arminio per LETTURE TRANSUMANTI (15 agosto, ore 19:00), presentazione del romanzo “La ragazza di Pietra Durante” di Bice Lapenna (18 agosto, ore 21:00).

“Il calendario proposto da Oscata inVita per il 2022 sprigiona l’energia e la potenzialità che il territorio può ancora esprimere – dichiara Domenico Lapenna, presidente dell’associazione – Avvicinare grandi e piccoli ad attività manuali, artigianali, a contatto con i materiali, che madre natura offre, è una delle possibili attitudini del territorio. In piccoli borghi come Oscata, alcuni abitanti diventavano dei mestieranti quasi per caso. Gli oscatesi, capaci ad incestare, ad intrecciare, a lavorare la legna per collari, bastoni, manici di posate, ad aggiustare pentole, oppure a cucire i piatti cercavano di avere il giusto e necessario per sé, riservando il resto agli altri oscatesi semmai per barattare farina, legna, o vino. La perseveranza delle tradizioni sta nella loro capacità di evolversi ed Oscata inVita sta cercando di mantenere le pratiche locali ancora in uso, proponendone un’esperienza sul campo per rivivere antiche gestualità ancora gelosamente custodite. I laboratori proposti sono una primordiale forma di turismo esperienziale da vivere in un contesto autentico e tipicamente contadino, che ha la finalità ultima di mantenere in vita proprio la tradizione locale.”

Oltre all’attività laboratoriale, ci sono eventi legati ad autori locali. “Il calendario 2022, inoltre, valorizza l’altra connotazione distintiva del luogo: la letteratura. Oscata è un borgo di ispirazione letteraria – continua Lapenna – ed è una caratteristica molto particolare. Sebbene il nucleo abitato sia composto soltanto da una trentina di abitazioni, tra masserie e case, Oscata conta 4 libri dedicati da autori locali, della tipologia del romanzo o dell’autobiografia, numerose poesie, diverse citazioni su personaggi di Oscata, anche da parte di scrittori autorevoli, come quelle di Franco Arminio, in “Viaggio nel cratere”, e di Vinicio Capossela, nel libro “Il paese dei Coppoloni”. Oscata infine ha dato i natali ad un intellettuale di fama internazionale, quale è il latinista Antonio Lapenna, esperto oraziano, professore di Letteratura classica alla Normale di Pisa, autore di numerose pubblicazioni ed anche qualche riflessione pubblica e componimento poetico sui propri anni di formazione oscatese e sui legami familiari.

Proprio la magia ispiratrice del luogo quest’anno ha generato il libro fresco di stampe “La ragazza di Pietra Durante” di Bice Lapenna, un romanzo generazionale che parte dai tempi del brigantaggio per arrivare ai nostri giorni, e che presenteremo nella serata del 18 agosto. Senza dimenticare che, in una data significativa per i pastori: il 15 agosto, incontreremo Franco Arminio nell’evento “Letture transumanti”, un viaggio tra poesie arminiane e letture di autori locali (Frascione, Panno e De Carlo) da non perdere. Gli eventi sono stati calendarizzati con la possibilità di abbinare altre iniziative, visto che l’auspicio è quello di creare un network tra operatori locali, con il fine ultimo di abbinare questi eventi a giornate o week end interamente vissuti nel territorio bisaccese, un territorio che è ancora tutto da scoprire e … da leggere. Come associazione di promozione locale stiamo facendo tutto il possibile per sensibilizzare l’imprenditoria locale, la comunità e le istituzioni locali ad aprire gli orizzonti sulle diverse opportunità che lo scenario postpandemico dei prossimi anni può presentare”.

Condividi su: