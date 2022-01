Bollettino lunedì, 160 nuovi positivi in provincia di Avellino

18 SHARES Condividi Tweet

Negli ultimi giorni si registra una netta diminuzione del tasso di positività in provincia di Avellino. Vanno tuttavia considerati gli screening effettuati in molti comuni, i cui risultati non vengono ancora conteggiati. Ieri, è solo un esempio, nel Comune di Lacedonia si sono registrati 34 positivi al Covid (si tratta di soggetti asintomatici, scrive l’amministrazione).

Nel bollettino ufficiale dell’Azienda Sanitaria Locale di lunedì si comunica su 2.866 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 160 persone:

– 4, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 3, residenti nel comune di Andretta;

– 1, residente nel comune di Aquilonia;

– 4,r esidenti nel comune di Ariano Irpino;

– 1, residente nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avella;

– 23, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

– 2,residenti nel comune di Cervinara;

– 4, residenti nel comune di Cesinali;

– 8,residenti nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Gesualdo;

– 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 6, residenti nel comune di Lacedonia;

– 2,residenti nel comune di Manocalzati;

– 2, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 16, residenti nel comune di Mercogliano;

– 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 6, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montefredane;

– 1, residente nel comune di Montemiletto;

– 18, residente nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Nusco;

– 1, residente nel comune diPago del Vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Pietradefusi;

– 11, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

-8, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 1, residente nel comune di San Nicola Baronia;

– 5, residenti nel comune di San Potito Ultra;

– 1, residente nel comune di Scampitella;

– 1, residente nel comune di Serino;

– 1, residente nel comune di Sirignano;

– 3, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 2, residenti nel comune di Trevico;

– 1, residente nel comune di Vallata;

– 4, residenti nel comune di Vallesaccarda;

– 1, residente nel comune di Venticano;

– 3, residenti nel comune di Villamaina;

– 1, residente nel comune di Volturara Irpina.

