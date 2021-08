20 SHARES Condividi Tweet

Due o tre liste, questa la situazione a Calabritto a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. Si vota il 3 e il 4 ottobre e il sindaco uscente Gelsomino Centanni, con i suoi due mandati già all’attivo, tenterà il tris. Contro di lui uno o due avversari, il quadro è ancora in via di definizione.

Si dice pronto a scendere in campo, con un progetto partito un anno fa, Carmine Calvanese, 49 anni, responsabile finanzia agevolata in una società di consulenza per imprese e professionisti attiva in tutta Italia. Il professionista non si sbottona ancora sui nomi, ma sarebbe disposto a trasferirsi nuovamente da Terni in pianta stabile a Calabritto in caso di elezione a sindaco. “Sto lavorando con il mio gruppo, CostruiAMO l’alternativa, a una lista civica di impegno sociale – spiega – nella quale possono ritrovarsi tutti al di là delle appartenenze partitiche, compresi quanti hanno rappresentato in questi anni l’opposizione. Stiamo però chiedendo a tutti di fare un passo di lato, in modo da proporre volti nuovi. Non a caso saremo quasi tutti under 50. L’obiettivo è una lista di forte discontinuità che metta fine a un eterno post sisma di candidature fotocopia”.

Dovrebbe ripresentarsi compatta invece la squadra di Centanni che punta a ricandidare l’intera maggioranza con l’innesto di ex amministratori e nomi nuovi. “Ci saranno persone motivate, come l’ex presidente del Forum dei Giovani, e altri professionisti – commenta il sindaco uscente -. Stiamo definendo gli ultimi passaggi, ma ciò che è certo è che il nostro è un progetto di continuità amministrativa. Del resto il nostro Comune è stato tra i primi in Campania per finanziamenti ottenuti, mi piacerebbe portare a termine il lavoro fatto. Con l’eventuale o gli eventuali avversari sono disponibile al dialogo, capisco le ambizioni di tutti purché il confronto sia civile”.

L’eventuale terza lista potrebbe arrivare da una parte del gruppo che cinque anni fa, con Giustino Raimato, si contrappose allo stesso Centanni, anche se rispetto al 2016 le carte sarebbero molto rimescolate. I tempi però stringono e le intenzioni ancora non sono uscite palesemente allo scoperto.

