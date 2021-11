20 SHARES Condividi Tweet

Nuova lettera al Prefetto di Avellino da parte della minoranza in Consiglio comunale a Calabritto. Dopo la questione della presidenza dell’assise cittadina, nel mirino di Carmine Calvanese e i suoi questa volta entra la composizione della Giunta. Il gruppo “SiAMO l’alternativa” scrive così alla Prefettura, e alla consigliera per le Pari opportunità della Regione Campania, per chiedere il rispetto delle quote rosa all’interno dell’esecutivo Centanni, dopo la nomina di Antonio Moretto a vicesindaco e di Lucio Viscido ad assessore.

Si legge nella missiva: “Chiediamo l’immediato ripristino delle regole democratiche, che garantiscono la rappresentanza di genere negli organi di direzione politica del Comune di Calabritto, con il riequilibrio della Giunta Comunale attraverso l’ingresso nella stessa di una donna in rappresentanza delle cosiddette quote rosa con delega di vicesindaco o Assessore. Certi di un solerte riscontro ed intervento sanatorio del Sindaco e delle Autorità competenti che leggono in copia, nel ringraziare per l’attenzione, ringraziamo anticipatamente”.

