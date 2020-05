20 SHARES Condividi Tweet

Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso della società IrpiniAmbiente contro il Comune di Calabritto. La gestione del ciclo integrato dei rifiuti resta a Sud Service, la nuova società che è subentrata dal 2019. Il Consiglio di Stato, con sentenza numero 3364/2020, ha respinto l’appello della società avellinese, che si occupa di gestione dei rifiuti in Irpinia, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha ritenuto la piena competenza del Comune di Calabritto ad esercitare la programmazione e organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell’art. 14 co.27 lettera L del DL numero 78/2010. Lo scontro tra il Comune e IrpiniAmbiente andava avanti da diversi anni, ed è nato per l’insoddisfazione da parte del Comune, di come avveniva la gestione dei rifiuti ad opera di IrpiniaAmbiente.

“Si tratta – spiega il sindaco Gelsomino Centanni – dell’ennesima conferma della correttezza dei provvedimenti attuati dal Comune di Calabritto. Sul piano amministrativo sono stati ritenuti validi tutti gli atti posti in essere, anche lo stesso bando e la determina di affidamento del servizio, oggetto nel ricorso di IrpiniaAmbiente. Questo risultato – prosegue il sindaco – potrà essere un monito per le altre amministrazioni della provincia di Avellino, che non hanno un contratto e che hanno versato somme indebite alla società, affinché seguano il nostro esempio’’.

“Dopo questa vittoria nei Tribunali, molto importante per il nostro Comune – conclude il primo cittadino – per la quale va il mio ringraziamento al nostro consulente avv. Lentini, posso annunciare ai miei concittadini che da quest’anno a Calabritto saranno adottati provvedimenti per la riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, per ogni famiglia. In questo periodo, particolarmente delicato per l’economia, sopratutto in una piccola comunità come la nostra, la riduzione della Tari è una mano tesa nei confronti dei cittadini’’.

Comments

comments

Condividi su: