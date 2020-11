Calano i positivi in Irpinia, ma 5 decessi nelle ultime ore

22 SHARES Condividi Tweet

Ancora preso per parlare di curva discendente, ma forse si intravede una speranza. I numeri sul Covid-19 in Irpinia cominciano a essere leggermente più bassi rispetto alle scorse settimane. L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.543 tamponi analizzati, sono risultate positive 124 persone.

La Asl fa sapere che al “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 7 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva. 12 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid. 24 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Nella giornata di ieri è deceduta una 77enne di Fontanarosa, ricoverata in Medicina Covid. Questa mattina sono deceduti una 66enne di Sturno, ricoverata in Area Covid, e un 76enne di Pozzuoli, ricoverato in Terapia Intensiva.

Sono deceduti nella tarda serata di ieri, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazienti Covid positivi, una 89enne di Montoro (Av) e un 82enne di Avellino. La donna è stata trasportata ieri sera in gravissime condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera ed è stata ricoverata in terapia intensiva. L’uomo era invece ricoverato nella terapia subintensiva del Covid Hospital dal 10 novembre; il 13 era stato intubato e trasferito nell’area rossa della terapia intensiva.

Il bollettino dei nuovi positivi

– 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

– 6, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 1, residente nel comune di Aquilonia;

– 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Atripalda;

– 2, residentinel comune di Avella;

– 18, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Bisaccia;

– 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 5, residenti nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Contrada;

– 3, residenti nel comune di Domicella;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 1, residente nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Grottolella;

– 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

– 2, residenti nel comune di Lacedonia;

– 3, residenti nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Luogosano;

– 2, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 9,residenti nel comune di Mercogliano;

– 4, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 5, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune diMontemarano;

– 2, residenti nel comune di Montemiletto;

– 5, residentinel comune di Montoro;

– 1, residentenel comune di Morra De Sanctis;

– 5, residenti nel comune di Moschiano;

– 3, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 3, residenti nel comune di Nusco;

– 2, residenti nel comune di Ospedaletto D’Alpinolo;

– 2, residenti nel comune di Pietrastornina;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 1, residentenel comune di Roccabascerana;

– 1, residentenel comune di San Martino Valle Caudina;

– 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 3, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 3, residentinel comune di Savignano Irpino;

– 1, residentenel comune di Serino;

– 2,residentinel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 2, residenti nel comune di Taurano;

– 1, residente nel comune di Taurasi;

– 2, residenti nel comune di Tufo;

– 1, residente nel comune di Vallata;

– 1, residente nel comune di Villamaina.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

