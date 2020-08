16 SHARES Condividi Tweet

Cadono calcinacci da un viadotto dell’Ofantina e scatta la chiusura della strada sottostante. E’ successo questa mattina lungo la provinciale che collega Montella con Paternopoli, strada che lambisce i paesi di Cassano Irpino e Castelfranci. Il tratto interessato è proprio quello all’altezza dello svincolo di Montella.

La chiusura al traffico è stata decisa fino a domani mattina in via precauzionale, per fare tutte le verifiche del caso. Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri della Compagnia di Montella. “In uscita da Montella – comunica su Facebook la Polizia municipale – è necessario utilizzare via Prati in direzione Cassano. I veicoli in sosta sotto il ponte o in adiacenza invece vanno spostati”.

IL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO – Durante la mattinata di oggi 7 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SS EX 164, sempre nel territorio del comune di Montella, sotto il viadotto dell’Ofantina, su segnalazione della locale Polizia Municipale, per la caduta di alcuni pezzi di cemento. Le parti pericolanti, anche con l’ausilio dell’autoscala, sono state rimosse, ma in concerto anche con l’Anas, a scopo cautelativo si è reso necessario chiudere il traffico sottostante il ponte.

