Calitri: compra auto per 5mila euro, due denunce per truffa

20 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Calitri hanno deferito in stato di libertà un 28enne ed un 35enne della provincia di Catania, ritenuti responsabili del reato di truffa. L’attività svolta dai militari dell’Arma prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, era stata attratta dal prezzo oltremodo conveniente di un’autovettura in vendita su un noto sito di annunci on-line. Non esitava quindi a contattare telefonicamente l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul veicolo sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa.

Venivano così fornite dettagliate informazioni e varie foto che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava a pagare, mediante bonifico, la somma di circa 5mila. Ma l’acquisto non andava a buon fine poiché il “venditore”, incassata la somma pattuita, ometteva la consegna del veicolo e si rendeva irreperibile. Solo a questo punto l’acquirente non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappato e non indugiava a denunciare quanto accadutogli. Le indagini condotte dai Carabinieri consentivano di addivenire all’identificazione dei due presunti responsabili che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Comments

comments

Condividi su: