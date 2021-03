16 SHARES Condividi Tweet

Calitri diventa di fatto una zona rossa dopo il pesante aumento dei contagi da Covid-19. Una serie di divieti sono contenuti nell’ultima ordinanza comunale, dopo un confronto tra il sindaco Michele Di Maio e l’Unità di crisi regionale, Prefettura, Asl, carabinieri, vigili urbani e autorità religiose. Nel documento ci sono una serie di disposizioni già in vigore per decisione regionale o nazionale. Lo stop alle lezioni in presenza per esempio.

Ma il sindaco di Calitri prevede misure più restrittive rispetto agli ultimi Dpcm quando nel provvedimento dice no alle visite di cortesia, previste invece in misura limitata dai provvedimenti nazionali. A Calitri non sarà possibile recarsi in un’abitazione di amici o parenti. Unica eccezione: sono consentite le visite ai congiunti stretti per ragioni di necessità a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi, si legge. Una decisione forte, quindi, dopo il maxi-focolaio esploso tra i giovani nei giorni scorsi, complice anche una festa. Solo questo pomeriggio sono stati ufficializzati dall’Asl Avellino ben 23 contagi. Calitri oggi ha superato anche il capoluogo per numero di casi positivi.

L’ordinanza di Di Maio, che resterà in vigore fino al 14 marzo, prevede inoltre la sospensione del mercato settimanale e l’attività di commercio ambulante. Il divieto di consumare cibi e bevande per strada. Divieto di assembramento sulle strade principali: Corso Matteotti, corso Garibaldi, piazza Scoca, piazza della Repubblica, largo Croce e piazza Martiri d’Ungheria). Chiudono al pubblico gli uffici comunali, garantite modalità alternative di contatto. Chiuse anche le chiese, dove sarà possibile celebrare soltanto cerimonie funebri in forma privata limitatamente ai parenti stretti, chiuso il cimitero comunale, i circoli sociali, i parchi giochi e gli impianti sportivi. No alle riunioni di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati. E divieto di festeggiamenti.

