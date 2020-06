16 SHARES Condividi Tweet

Definisce Calitri un luogo meraviglioso, idilliaco, incantevole e incantato. “Feci uno spettacolo lì vicino, a Sant’Andrea di Conza qualche anno fa. L’Alta Irpina un luogo bellissimo”. E non riesce a capire come un calitrano possa votare per Matteo Salvini: “Qualcuno dice che è come se un afroamericano votasse per Donald Trump. E guardate che è così, non è una forzatura”.

Calitri nella diretta Facebook di Andrea Scanzi. Complice la maglietta con la perla dell’Alta Irpinia tenuta in mano dal leader della Lega nel giorno della visita ad Avellino, il giornalista italiano più seguito sui social attacca l’ex ministro dell’Interno e per certi versi anche chi lo sostiene in Campania, in Irpinia, al Sud. “Ma che perversione serve per farlo?”.

