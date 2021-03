Da Pasquale Pacia, ex assessore e consigliere comunale a Calitri, riceviamo e pubblichiamo:

Con nessuna meraviglia da parte mia, la sentenza del 5/03/2021 ha assolto con formula piena l’attuale sindaco, i suoi predecessori Rubinetti e Di Milia e l’architetto Piumelli, a loro va il mio augurio perché i rapporti umani e personali vanno e devono andare oltre la politica. Erano accusati di omissioni di atti d’ufficio e omessa bonifica dei capannoni industriali della ex Palcitric.

Sono passati circa 8 anni da quella sera che vide noi amministratori dell’era Rubinetti, essere oggetto di un progetto ben architettato di cui allora, nessuno aveva capito la portata. Ma da ex amministratore e militante di partito credo sia importante fare una riflessione che tiene conto di tutte le sfumature dei fatti accaduti in quel periodo.

Nell’anno 2013, l’amministrazione ritenne opportuno incontrare i cittadini presso i locali della casa ex-eca, in considerazioni delle dicerie da marciapiede che si susseguivano incessantemente circa la minaccia che incombeva su Calitri, visto l’insediamento nell’area industriale di un imprenditore già a capo di un’azienda che aveva come oggetto sociale il trattamento di rifiuti. Il fine dell’incontro era quello di spiegare cosa stesse accadendo e di confrontarsi con i compaesani nel pieno rispetto reciproco. Nessuno di noi immaginava tuttavia, cosa sarebbe accaduto quella sera.

Durante l’assemblea, voluta dall’amministrazione, purtroppo non fu possibile spiegare cosa effettivamente stesse succedendo. Infatti, mi è rimasto impresso l’intervento con toni accesi e minacciosi di uno degli attivisti principali del movimento Terra libera il quale, sventolando foto che riproducevano cumuli di materiale di vario genere nel piazzale dell’ex-Palcitric, fece intendere che vi erano rifiuti pericolosi.

Per dovere di cronaca, mi preme informarvi che qualche giorno prima, in comune, ci fu una riunione a cui partecipò anche l’attivista nella quale aveva appreso che gli operai dell’affittuario dello stabile stavano procedendo a pulire il piazzale raccogliendo i rifiuti sparsi e formando, di conseguenza, dei cumuli che sarebbero stati smaltiti successivamente nel pieno rispetto delle leggi. Inoltre, in quella sede, invitai in buona fede l’attivista a mantenere toni pacati al fine di evitare inutili e accese discussioni in paese, ma fu evidente che il mio invito venne utilizzato come alibi per aizzare ancora di più la cittadinanza.

Quindi non erano rifiuti “pericolosi” quelli che si stavano movimentando e di conseguenza non dannosi per la popolazione. L’intervento dell’attivista aveva raggiunto l’obiettivo. In pratica era riuscito a spaventare i cittadini e diconseguenza far “odiare” noi amministratori che, per mera fortuna, non fummo linciati grazie all’intervento delle forze dell’ordine. A nulla servirono le successive spiegazioni rilasciate da noi amministratori che nonvenivano prese più in considerazione, in quanto ormai eravamo stati infangati. Ad ogni modo, di lì a poco costui fu premiato come maggiore attivista della battaglia per la salvaguardia del territorio. Oggi mi è chiaro tutto il disegno e la sentenza è la prova del nove.

Mi preme però confidarvi che il locatario, al tempo, non aveva ancora deciso come utilizzare l’impianto evarie erano le proposte sul tavolo tanto che sempre in quella riunione di cui sopra vi dicevo, lo stesso fecepresente che vista la presenza di impianti all’avanguardia, si era rivolto all’Università degli studi di Salernoal fine di sviluppare un progetto per sfruttare al meglio gli impianti dell’ex-Palcitric.

Ma l’imprenditore già si occupava di smaltimento di rifiuti in un paese in provincia di Avellino e quindi fu facile per il movimento divulgare notizie non vere e convincere la popolazione che Calitri da li a poco sarebbe diventata la pattumiera della regione Campania oltre alla presenza di una vera bomba ecologica.

Come amministratori, ma prima ancora cittadini, potevamo mai accettare qualcosa che mettesse a rischio la salute di tutti? Qualche anno fa ho avuto modo di leggere quel famoso progetto dell’Università di Salerno e ho potutoconstatare che il trattamento dei rifiuti non era stato minimamente preso in considerazione visti i costi elevati. Considerata la portata del progetto, coadiuvato dall’Università di Salerno, forse si è persa davvero un’occasione di lavoro per i nostri ragazzi, oggi costretti a vivere lontano. La perdita sarebbe doppia se si considera il costo della causa. A proposito, su chi graverà l’onere della causa?