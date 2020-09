18 SHARES Condividi Tweet

“In questi giorni l’amministrazione uscente di Calitri ha divulgato, su larga scala, l’ottenimento di un finanziamento per la realizzazione di un depuratore in località Sambuco. Notizia completamente falsa”. Lo scrive in una nota la lista civica “L’Abbraccio”, candidata a sindaco Roberta Tornillo.

E la lista traccia una cronistoria della vicenda. “Il progetto esecutivo per la riqualificazione, adeguamento e completamento del sistema fognario depurativo comunale è stato approvato nel luglio 2008 e successivamente riapprovato nel Gennaio 2014 (Giunte Di Milia e Rubinetti) per un importo pari ad Euro 1.469.000/00”.

Poi parla del finanziamento con un decreto regionale del 2014, della gara indetta dal commissario prefettizio che per pochi mesi guidò Calitri. E aggiunge: “Nonostante il finanziamento ottenuto dei lavori e l’aggiudicazione di quest’ultimi alla Edil L.C., l’opera non venne mai realizzata e pertanto il contributo andò perso (Giunta Di Maio). Successivamente, nell’anno 2016 sulla base del Patto per lo Sviluppo stipulato fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, quest’ultima nel mese di Febbraio 2018 ha rifinanziato gli stessi lavori (Decreto n. 97 del 13/02/2018), e la Giunta Di Maio non ha provveduto alla realizzazione dell’opera. Oggi, attraverso i canali social, il Sindaco annuncia nuovamente la sovvenzione dell’opera, la quale come spiegato è già stata oggetto per ben due volte di un finanziamento, senza che si sia stati in grado di effettuare i lavori.

Alla luce dei suddetti avvenimenti è palese che i fatti siano andati molto diversamente da come sono stati descritti dal Sindaco Michele Di Maio. Innanzitutto il progetto risale al 2008 e non è stato mai richiesto dall’amministrazione uscente. L’amministrazione uscente non ha voluto realizzare l’opera nonostante il rifinanziamento. Il termine per l’esecuzione del depuratore era stato posticipato affinché si potesse procedere alla conclusione dei lavori senza alcun vincolo temporale. L’amministrazione uscente non ha mai motivato il perchè di una scelta simile. Pertanto – dicono i componenti de L’Abbraccio – lasciamo a tutti voi cittadini trarre le opportune conclusioni”.

E chiudono: “Domanda: In tutti questi anni il Comune di Calitri dove ha sversato le proprie acque reflue essendo privo di depuratore? Non basta definirsi un Sindaco Ambientalista per poi essere effettivamente ambientalista, alle parole devono seguire i fatti e questi dimostrano tutt’altro”.

