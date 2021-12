Calitri piange per Marco, oggi i funerali

14 SHARES Condividi Tweet

Calitri piange Marco Bozza, il 43enne che ieri ha perso la vita mentre faceva jogging. Scrittore, poeta, creatore di contenuti per social e web, Marco era conosciuto anche nel circondario. Il suo cuore si è fermato domenica mattina e non c’è stato modo di evitare la tragedia. Dai primi accertamenti sarebbe stato colto da un infarto sulla strada che dal centro di Calitri porta alla zona Fiera. Marco si è accasciato a terra all’altezza dell’Istituto scolastico «Maffucci». Un passante in auto si è fermato ed ha allertato soccorritori e forze dell’ordine. I funerali si terranno oggi alle 15.00.

«Tutta la comunità calitrana piange Marco, un carissimo amico. Un forte abbraccio a tutta la famiglia», è il messaggio sui social del sindaco di Calitri, Michele Di Maio.

«un pensiero affettuoso alla comunità di Calitri ed in particolare alla famiglia Bozza per l’improvvisa e drammatica scomparsa del caro amico Marco. Marco mancherai ti voglio bene», scrive il sindaco di Andretta, Michele Miele.

