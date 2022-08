20 SHARES Condividi Tweet

Si accendono i motori per la Festa de l’Unità che si terrà sabato 27 agosto a Caposele. L’evento promosso dal Partito Democratico locale prevede due momenti con inizio fissato alle ore 18:30.

Si parte con l’inaugurazione della nuova sede locale del PD alla presenza delle istituzioni locali, dei dirigenti provinciali e del segretario di circolo locale, l’arch. Notaro Michele, che insieme al direttivo hanno lavorato incessantemente per la realizzazione dell’evento.A seguire ci si sposterà a pochi passi sul palco nella piazza che, nella storicità del paese, ha segnato molte campagne elettorali. Il momento sarà dedicato ad un confronto con i candidati del collegio per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica e vedrà la partecipazione di Carlo Iannace, Maurizio Petracca, Rosa D’Amelio e Piero De Luca. Il confronto avverrà sui temi programmatici del “nuovo protagonismo del Mezzogiorno d’Italia”. A seguire ci sarà musica live con il gruppo “I Malamente” e la degustazione di prodotti tipici con vari stand gastronomici locali.

