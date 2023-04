Caposele, le liste sono tre: Caruso e Cetrulo sfidano Melillo

20 SHARES Condividi Tweet

Tra le sfide elettorali più interessanti di questa tornata elettorale in Alta Irpinia c’è Caposele. Tre le liste in campo nel paese delle acque. L’uscente Lorenzo Melillo tenta il secondo mandato: con lui grossa parte dei compagni di avventura degli ultimi cinque anni, a sorpresa però si registra anche la presenza in lista del consigliere di opposizione Donato Cifrodelli. Dovrà vedersela con la compagine La Svolta, guidata dall’esponente di centrodestra Pietro Cetrulo, e con Orizzonte comune, lista presentata dal presidente del Forum dei giovani regionale ed esponente del Partito democratico Giuseppe Caruso.

LISTA ORIZZONTE COMUNE con Giuseppe Caruso sindaco:

Carmela Curcio, Raffaella Malanga, Gabriella Testa, Mario Guarino, Ettore Spatola, Raffaele Spatola, Eliseo Damiano, Rocco Merola, Raffaele Monteverde, Salvatore Cuozzo, Gerardo Ciccone, Michele Notaro

LISTA LA SVOLTA con Pietro Cetrulo sindaco:

Antonio Caliendo, Enza Abate, Giovanni Di Biasi, Giovanni Ardolino, Maria Felicia Di Gianni, Pasquale Di Pietro, Rocco Nesta, Salvatore Grande, Teresa Caputo

LISTA LA PRIMAVERA con Lorenzo Melillo sindaco:

Armando Sturchio, Donato Cifrodelli, Teresa Ilaria, Lorenza Di Lauro, Geremia Rosania, Raffaele Grasso detto Lele, Vincenzo Zanca, Maria Proietto, Gelsomina Monteverde, Ernesto Donatiello, Gelsomino Di Trolio, Anna Megaro

