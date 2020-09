14 SHARES Condividi Tweet

Nuove disposizione anti-covid per tutti: residenti e non residenti che arriveranno e/o stazioneranno nella frazione di Materdomini a Caposele. La zona è la sede del Santuario di San Gerardo Maiella e l’ordinanza del Comune entrerà in vigore nei giorni in cui cadono le due festività di San Gerardo, 6 settembre e 16 ottobre, nonchè per tutti i sabato e le domeniche di settembre ed ottobre 2020. E ancora nel giorno prefestivo del 15 ottobre.

Sarà obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie (mascherina) nei luoghi al chiuso ed all’aperto accessibili al pubblico ed in tutti gli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, quindi in tutti gli spazi pubblici, dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, eccetto per i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

L’uso della mascherina è obbligatoria anche durante le funzioni religiose anche se svolte all’aperto, e comunque le stesse si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo .

L’inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del D.LGS.n. 267/2000 salvo la possibilità per il Comune, di approvare uno specifico Regolamento sulle modalità di pagamento in misura ridotta, giusto articolo 16 c. 2 Legge 689/1981.

