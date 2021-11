16 SHARES Condividi Tweet

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si è inaugurata a Materdomini – frazione turistica di Caposele dove è situato il Santuario di San Gerardo Maiella – una panchina rossa.

La panchina vuole ricordare tutte le donne vittime di violenza. “Questa panchina – ha affermato la consigliera Carmela Malanga – è dedicata a tutte le donne che qui avrebbero potuto sedersi, ma le cui vite sono state interrotte. È importante che questo simbolo sia presente per le strade di un luogo che accoglie migliaia di pellegrini all’anno come è il Santuario di San Gerardo; Santo, tra l’altro, protettore dei più fragili: le mamme ed i bambini“.

La consigliera ha sottolineato come la violenza che colpisce soprattutto le donne non sia però “un fenomeno emergenziale, ma una cultura che va combattuta“. Alla cerimonia si sono susseguite diverse manifestazioni culturali proprio per sensibilizzare sul tema.

