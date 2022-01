Casalbore, rinviata la riapertura delle scuole

12 SHARES Condividi Tweet

Mentre il Governo si appresta a decidere definitivamente sulla riapertura delle scuole, in pieno braccio di ferro tra alcune regioni e Roma, in provincia di Avellino il sindaco di Casalbore ha già emesso il suo provvedimento. Gli alunni non torneranno in classe prima del 20 gennaio. Così nell’ordinanza appena firmata dal primo cittadino Raffaele Fabiano.

Resta garantita l’istruzione in presenza per alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità. Il sindaco nel testo parla di “aumento esponenziale con incidenza preoccupante”, riferendosi ai dati sul contagio da Covid. E quindi stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado.

In Irpinia molti sindaci stanno adottando ordinanze restrittive, con orari di chiusura dei locali anticipati o chiusura di parchi pubblici e luoghi per lo sport. Ma quella di Casalbore è la prima ordinanza relativa alle classi.

