20 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno arrestato un 48enne di Cassano Irpino, per il reato di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’uomo, all’esito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 involucri di plastica termosaldata contenenti cocaina. Analoga sostanza stupefacente è stata rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare.

La droga, per un peso complessivo di 50 grammi, è stata sottoposta a sequestro unitamente a un bilancino elettronico ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Il 48enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo.

Condividi su: