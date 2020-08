24 SHARES Condividi Tweet

A Castelfranci ci si muove in anticipo per le elezioni amministrative di settembre. Le tre liste in gioco saranno presentate già venerdì probabilmente. E mercoledì sera il sindaco uscente Generoso Cresta ha presentato la sua squadra, in via informale ma con la presenza dei sostenitori. Una festa in pratica. Tenta il tris Cresta, a Castelfranci non c’è il limite del doppio mandato. E lo fa con molte riconferme tra i candidati alla carica di consigliere.

“Sono felice per la presenza di tante persone alla presentazione del gruppo alla comunità. È una risposta della comunità stessa al nostro operato”, dice. L’atmosfera è da candidatura alle regionali, con manifesti 6×3 e bandiere. “Abbiamo lavorato per dieci anni su risanamento idrogeologico, efficientamento energetico e scuola – ha detto Cresta -. Per non parlare dell’aspetto culturale con vari incontri, ad esempio sulla viticoltura. Le cantine sono presenti qui a dimostrare che abbiamo fatto tanto per la loro promozione. In dieci anni abbiamo ricucito centro abitato e campagne, questo è un altro aspetto che per la nostra comunità è importantissimo. Ci auguriamo che la presenza di tre liste non ridia vita a vecchie dinamiche che non farebbero bene alla comunità”, ha concluso.

La lista si chiama “La Svolta continua” e sarà composta da Giovanni Boccella, Soccorso Boccella, Felicita Ciani, Enzo Gambale, Francesco Gregorio, Giovanni Maiorano, Francesco Raffaele, Tony Romano, Generoso Tecca, Luigi Storti. Molte le riconferme.

