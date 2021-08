Castelfranci, giovane trovato senza vita

10 SHARES Condividi Tweet

Un cadavere in iniziale stato di decomposizione è stato rinvenuto questa notte lungo l’argine del fiume Calore a Castelfranci, in via Roma: si tratta di un 37enne del posto, Giuseppe Montrone. La macabra scoperta è stata fatta da un familiare, subito segnalata al 112. Sul posto, intorno all’una di questa notte, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella e i Vigili del Fuoco.

Dopo i primi rilievi e le operazioni di recupero, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il corpo è stato trasferito all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove sarà sottoposto all’esame autoptico per stabilire la causa del decesso. Al momento si esclude la natura violenta. Sembra che il ragazzo mancasse da casa da ferragosto.

