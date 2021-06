14 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Castelfranci, prendendo spunto dalla denuncia sporta da un cittadino attratto al prezzo molto conveniente di una polizza per moto, hanno denunciato una coppia di Napoli. L’uomo infatti aveva chiesto un preventivo online, ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato.

Effettuato il pagamento del premio di circa 270 euro, mediante ricarica su carta prepagata, l’irpino aveva atteso vanamente di ricevere la documentazione via mail e, tramite un’applicazione dello smartphone, appurava che in effetti la moto non risultava assicurata. Nonostante i tentativi di contattarlo, il sedicente broker assicurativo si rendeva irreperibile sui contatti forniti.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità dei 2 presunti responsabili: si tratta di una 20enne e di un 40enne, entrambi residenti in provincia di Napoli. Alla luce delle evidenze emerse, a loro carico è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

