Dopo l’assalto alla Cgil e gli scontri alle proteste No Green pass di Roma,. L’appuntamento è fissato alle 14.00 al grido “Mai più fascismi”.

Dalla provincia di Avellino sono quattro i pullman organizzati per dare supporto al mondo sindacale: uno da Lioni, uno da Grottaminarda, uno da Solofra e uno da Avellino, più tanti che si muoveranno con mezzi propri domani. In totale dalla Campania si muoveranno 59 autobus in direzione Roma, organizzati dalle Camere del Lavoro territoriali della Campania: 30 da Napoli, 12 da Salerno, 9 da Caserta, 4 da Benevento e 4 appunto dall’Irpinia.

“C’è stata una grande mobilitazione accompagnata da tanta solidarietà dopo l’attacco squadrista di sabato 9 ottobre alla sede nazionale della Cgil. Saremo in tanti a manifestare contro tutti i fascismi e per chiedere al Governo di sciogliere tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo”, commenta il segretario provinciale Franco Fiordellisi.

