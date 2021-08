Cimarosa: riaperti i bandi di ammissione, domande online fino al 30 agosto

24 SHARES Condividi Tweet

Il Conservatorio di Avellino, presieduto da Achille Mottola e diretto dal M° Maria Gabriella Della Sala, ha riaperto i bandi per le ammissioni relative all’anno accademico 2021/22. Fino al prossimo 30 agosto 2021 sarà possibile presentare le domande online attraverso la piattaforma Isidata, che fornisce il servizio gratuitamente agli studenti dei Conservatori, seguendo la guida online per la compilazione dell’iscrizione pubblicata sul sito del Cimarosa, all’indirizzo www.conservatoriocimarosa.org

Quattro i segmenti di studio: corsi base, per gli esordienti; propedeutici, per i giovani che hanno intenzione di intraprendere gli studi musicali in modo più approfondito; due percorsi accademici, di I e II livello.

Diciotto i corsi per la formazione base: arpa, basso tuba, clarinetto, contrabbasso, corno, eufonio, fagotto, fisarmonica, flauto, mandolino, oboe, organo, pianoforte, tromba, trombone, viola, violino e violoncello; a questi si aggiunge il corso di Composizione per i corsi propedeutici. Sono oltre 30, invece, i corsi didattici per il percorso accademico di I e II Livello.

Potranno iscriversi, tra i candidati ritenuti idonei agli esami di ammissione, coloro che occuperanno una posizione in graduatoria utile per accedere ai posti disponibili. I bandi di partecipazione, i programmi e le modalità di iscrizione all’esame, sono consultabili sul sito del Conservatorio, nel menu “Didattica” alla pagina “Ammissioni”.

