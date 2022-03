Cisal Avellino, riassetto dei ruoli

10 SHARES Condividi Tweet

Incontro-confronto presso la Cisal di Avellino per discutere della situazione attuale nel settore energia, contratto elettrico e Federgasacqua. Il segretario regionale, coordinamento nazionale di Cisal FederEnergia Giuseppe Romano ha incontrato diversi iscritti per riflettere sulle criticità nel settore ma anche sugli spunti di riflessione per migliorare l’impegno dei lavoratori in questo comparto. Argomenti discussi, le scelte aziendali ma anche l’idea di istituire una segreteria provinciale su Avellino e Benevento. Un organismo territoriale che possa garantire attenzione alle istanze rappresentate dai lavoratori del comparto impiegati nelle due province.

La sigla sindacale attiva in seno alla Cisal, a seguito di un confronto nel corso di una riunione organizzativa tenuta dal segretario regionale Giuseppe Romano, ha eletto Gerardo Della Sala alla segreteria territoriale per Avellino e Benevento, Mario Barbarisi per il comparto acque e Francesco Romano per il comparto elettrici.

