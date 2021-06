Cna Avellino, si rinnovano i vertici

12 SHARES Condividi Tweet

La CNA di Avellino rinnova i suoi organi per il quadriennio 2021-2025. Giovedì 1 luglio, a partire dalle ore 17.30, si terrà l’assemblea sul tema “Ripartire insieme”, alla presenza dei soli delegati causa emergenza Covid ma trasmessa in videoconferenza al link https://meet.jit.si/PresidenzaCNAAV .

All’ordine del giorno l’elezione del Presidente, della Presidenza e della Direzione CNA Avellino per il quadriennio 2021-2025, che saranno votati dai 75 delegati presenti. Parteciperanno, tra gli altri, l’attuale presidente Michele Carifano, il direttore Antonio Petoia, il responsabile di organizzazione Berardo Pesce e Luca Beatrice, presidente del Gal Partenio ed unico candidato alla carica di Presidente, proposto dall’intera Presidenza uscente. Dopo l’elezione dei nuovi organi, si partirà subito con l’organizzazione di una Convention sulla “ripartenza”, in programma a settembre e che vedrà la partecipazione del mondo politico, istituzionale, sindacale e associativo. Il nuovo presidente incontrerà la stampa venerdì 2 luglio, alle ore 11, presso la country house “L’isola che non c’è” in Contrada Serroni a Mercogliano.

