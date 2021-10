22 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno tratto in arresto un uomo per “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”. I fatti si sono verificati nella notte quando al “112” è giunta la segnalazione di una lite in famiglia.

Una pattuglia è stata quindi inviata all’abitazione indicata dove un uomo, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, aveva aggredito e colpito con un tubo di plastica la moglie e la figlia che, per le lesioni riportate, ricorrevano alle cure mediche del personale sanitario del 118. Con non poca fatica i Carabinieri hanno bloccato l’esagitato: condotto in Caserma, è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposto ai domiciliari.

