Spider-Man e i suoi amici supereroi salutano il Museo Irpino e lo fanno insieme al loro disegnatore Giuseppe Camuncoli, in arte Cammo, il quale venerdì 25 giugno sarà presente al Museo per concludere la mostra “Giuseppe Camuncoli. Da Spider-Man a Star Wars”. Un incontro con l’autore e una seduta speciale di autografi per un evento finale degno di una mostra che ha portato al Museo più di 1000 visitatori, i quali hanno potuto ammirare, tra matite e bozzetti, tra supereroi e progetti più personali, l’arte fumettistica dell’autore emiliano.

PROGRAMMA

h 11.00 – “Giuseppe Camuncoli in visita alla mostra”

Visita dell’autore con istituzioni e giornalisti

h 11.45 – “Incontro con l’autore CAMMO: una carriera super, da Spider-Man a Undiscovered Country”

Moderatore: alino (Comicon)

L’incontro si svolgerà nella sala espositiva della Mostra (max 20 persone-prenotazione obbligatoria)

h 12.45 – “Autografi con Cammo”

Una speciale seduta di autografi con l’autore che sarà a disposizione dei suoi fan. L’attività si svolgerà nel cortile del Complesso Monumentale con ingresso libero ma contingentato. Tutti gli appuntamenti saranno svolti nel pieno rispetto del distanziamento e delle norme anti Covid. La mostra sarà visitabile fino al 26 giugno 2021.

Per info e prenotazioni: Museo irpino Complesso monumentale Carcere borbonico /

www.museoirpino.it /

info@museoirpino.it

0825 790734

COMICON Extra è un’iniziativa ideata da COMICON e realizzata grazie al contributo della Regione Campania. La mostra di Avellino è stata realizzata grazie alla collaborazione della Provincia di Avellino. La giornata è in collaborazione con SaldaPress e Supermarket del Fumetto – Avellino

