Comuni in transizione digitale, tappa a Frigento

Dopo i primi tre appuntamenti in Sicilia, Molise e Umbria, COMUNI IN TRANSIZIONE DIGITALE arriva in Campania per la quarta tappa in programma a Frigento, in Provincia di Avellino. Lunedì 28 marzo alle ore 16, nella Sala Consiliare in Piazza Falcone e Borsellino, verrà illustrato il progetto ideato e promosso da Leganet in collaborazione con Tiscali. L’evento, organizzato da ALI Autonomie Locali Italiane, sarà presentato da Luigi Famiglietti, referente Leganet per la Campania. A seguire i saluti di Carmine Ciullo, Sindaco di Frigento e gli interventi di Enrico Franza, Sindaco di Ariano Irpino e Presidente dell’Area vasta UFITA, e di Domenico Volpe, Presidente di ALI Campania.

Il progetto punta a favorire la transizione digitale nelle aree interne del Paese come strumento per ripopolare i luoghi più periferici del paese e i piccoli borghi, favorendo in questo modo coesione sociale, territoriale ed economica. L’evento in Campania, oltre a promuovere il progetto, sarà utile a illustrare le opportunità in materia digitale offerte dal PNRR, discutere delle nuove normative sul tema infrastrutture digitali e presentare il piano Open Fiber con il referente regionale della Campania.

