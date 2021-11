20 SHARES Condividi Tweet

Marcello Arminio sarà ancora presidente della Comunità montana Alta Irpinia. La rielezione nel pomeriggio di venerdì a Calitri, dove sul nome del sindaco di Bisaccia si registra l’unanimità dei presenti. Unica assenza quella del primo cittadino di Sant’Andrea di Conza Pompeo D’Angola, che nei giorni precedenti pure era stato in predicato per il ruolo di vertice.

Con Arminio eletta la Giunta dell’ente: entrano, votati anche questi all’unanimità, gli assessori Francescantonio Rossi per Guardia Lombardi, Alberto Vella per Monteverde, Vito Donatiello per Teora e Antonio Campana per Calitri. Nessuno di loro indossa la fascia tricolore nei Comuni di provenienza.

E’ il sindaco di Cairano Luigi D’Angelis a proporre i delegati da eleggere: “Crediamo che per storia e personalità Arminio sia la persona giusta per continuare il lavoro che ha fatto in questi anni assieme alla Giunta uscente (ne facevano parte Salvatore Ruggiero per Lioni, Pompeo D’Angola per Sant’Andrea di Conza, Franco Ricciardi per Monteverde e Antonio Mercadante per Lacedonia, ndr)“. Da lui anche un passaggio più politico: “Il voto sulla governance del Progetto pilota è stato un momento storico, si è deciso di lavorare per avere la massima convergenza, al di là delle appartenenze politiche. Oggi votando per questo presidente e questa Giunta proseguiamo in quel solco. La Comunità montana dovrà avere voce in capitolo anche sulla nascente agenzia forestale, che dovrà valorizzarne il personale e il lavoro”.

Parole che suscitano la replica di alcuni dei presenti. Ruggiero, vicepresidente uscente, dice: “Riqualificazione degli operai e stabilizzazione degli otd sono le due sfide che mi sarebbe piaciuto portare a termine. Si è inaugurato al Progetto pilota un nuovo metodo, forse l’unico possibile, cioè la rappresentatività di tutti i sindaci/paesi all’interno degli enti sovraordinati. Questo genera aspettative disattese. Io avverto una deficienza di confronto sulle questioni di merito, sul Pnrr siamo in ritardo. E noto che la discussione sta assumendo tratti oligarchici, affidata ai sindaci, forse andrebbero coinvolte di più le comunità. Andrebbero coinvolti gli assessori e consiglieri comunali, che poi sono quelli che portano i voti ai sindaci. Capisco che tutta la partita degli assetti si incrocia con il congresso Pd. È uno sforzo eccessivo separare le due cose, ma vi chiedo di provarci”.

Anche Michele Miele, sindaco di Andretta, interviene per precisare: “L’unanimità è lo sforzo da fare sempre. Ma credo ci saremmo dovuti fermare e riflettere un attimo in più sui nomi. Chi parla con tutti, forse lo fa perché non deve dare conto a nessuno”. Il primo cittadino di Rocca San Felice Guido Cipriano puntualizza: “Arrivare qui e chiedere il voto in tronco sui dei nomi non significa ricercare l’unanimità. Togliamo di mezzo quindi un equivoco: quando D’Angelis propone per conto di un noi, chi è questo noi? Esiste forse un gruppo Pd in questa assemblea?”. Chiude la questione la delegata di Sant’Angelo dei Lombardi Rosanna Repole: “Giusta la richiesta di maggiore coinvolgimento che arriva da Ruggiero”. E sui distinguo aggiunge: “Al Consorzio dei Servizi sociali sarà molto più semplice scegliere perché man mano che completiamo gli assetti il numero dei paesi da rappresentare si riduce, quindi sarà più semplice confrontarsi. Ci sarà spazio per tutti”.

Condividi su: