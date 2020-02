18 SHARES Condividi Tweet

È stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le selezioni per 70 operatori d’esercizio e 6 specialisti tecnico/amministrativi, come previsto dal bando di Air Mobilità. Rispetto alle 2.008 domande di partecipazione pervenute, sono in tutto 615 gli aspiranti che hanno superato le prove preselettive svoltesi a Caserta nei giorni scorsi.

Tenuto conto degli ex aequo, alla prima prova selettiva sono stati ammessi: 584 aspiranti operatori d’esercizio; 5 aspiranti specialisti tecnici amministrativi per ognuno dei seguenti profili: ingegnere meccanico, ingegnere gestionale, ingegnere civile-edile, giurista; 11 aspiranti per il profilo di specialista tecnico amministrativo economo. Si tratta al momento di un elenco provvisorio tenuto conto che tutti i candidati sono stati ammessi con riserva, con successiva verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, e che potrebbe essere suscettibile di integrazioni, considerato che alcuni candidati non hanno potuto sostenere la prova per giustificato motivo e con documentazione comprovante l’impossibilità di raggiungere il luogo di svolgimento a causa della emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Il punteggio acquisito alla prova preselettiva vale solo ed esclusivamente come accesso alla prova selettiva, quindi non sarà utile, né andrà a sommarsi con i punteggi delle prove per la formazione della graduatoria finale. A marzo si svolgeranno le prove selettive. Per le prove pratiche previste per il profilo A (operatore d’esercizio), il calendario con le date, gli orari ed il luogo di svolgimento verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito di Air Mobilità. Mentre per i profili B, C, D, E, F (specialista tecnico amministrativo), la prova selettiva scritta si svolgerà il giorno 10 marzo 2020, presso la sede di Air Mobilità, ad Avellino, e consisterà in quesiti a risposta multipla sulle materie indicate nell’avviso pubblico, da svolgersi in un tempo predeterminato. Sul sito internet di Air Mobilità sarà pubblicato l’elenco dei candidati che avranno superato la prova selettiva scritta e che quindi saranno ammessi a sostenere la successiva prova orale, che si svolgerà il 24 marzo 2020.

