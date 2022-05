Congresso Pd Caposele, Notaro conferma la candidatura

14 SHARES Condividi Tweet

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Michele Notaro, candidato a segretario del circolo Pd di Caposele. Il congresso si terrà domani, domenica 29 maggio dalle ore 10 alle ore 20.

“Finalmente l’agognato Congresso è arrivato. Io, come già annunciato, sarò candidato alla carica di Segretario di Circolo per disegnare, insieme a tanti, nuovi orizzonti per il Partito Democratico di Caposele. Il mio e nostro obiettivo è quello di superare le logiche degli ultimi mesi e tracciare una nuova direzione che abbia come caratteristiche fondamentali l’indipendenza nell’azione del Circolo, condivisione, trasparenza e unità. È stato un percorso lungo, snervante, dalle tinte a tratti incomprensibili, ma ci siamo. Il senso di appartenenza, l’orgoglio per la storia di questo Partito, di questo Circolo dovranno essere il motore che ci spingerà a ricostruire. Coniugare l’intransigenza sui princìpi e sui valori con la passione per i grandi obiettivi politici e programmatici, questa è la nostra rotta.

Abbiamo cercato con tutte le forze, con modi e tempi opportuni, di creare un momento di confronto pubblico per offrire un tentativo di condivisione della fase congressuale. Ciò non è stato possibile. Ora è arrivato il momento in cui bisogna avere il coraggio di assumere una posizione chiara, magari scomoda o fastidiosa per chi intende mantenere lo stato attuale delle cose, ma che ci permetta di superare i confini dell’impotenza e dell’immobilismo. Domenica sarò in campo per dare alla nostra Sezione un nuovo corso e la dignità che la sua storia impone, per fare in modo di mettere in pratica quello che il Segretario Letta definisce “Partito di popolo e di prossimità”. Ricostruiremo insieme una Sezione che sia della gente, per un Partito delle opportunità e non degli opportunismi.

