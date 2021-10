24 SHARES Condividi Tweet

“Ieri sera si è tenuta la riunione del circolo PD di Avellino “Francesco De Sanctis” per un confronto sulla fase congressuale.

Dopo una discussione condotta in maniera franca e aperta i componenti del circolo hanno constatato, ancora una volta, che nel PD irpino si ragiona solo nella direzione di lotta fra “bande”, che tutto appiattisce e non lascia spazio ad un serio confronto politico fatto di temi ed idee. I militanti del Circolo De Sanctis convinti sostenitori della compagine regionale ritengono che il Congresso provinciale, pur, tralasciando le sue discutibili tempistiche e modalità di svolgimento, deve essere il luogo di un concreto confronto sulle proposte da mettere in campo per la provincia, e sono pronti a costruire con la militanza e l’impegno di sempre, un percorso diverso dalla logica verticistica, che sta caratterizzando questa fase congressuale”. Così in una nota il segretario Maurizio Giovanniello del Circolo PD di Avellino F. De Sanctis.

